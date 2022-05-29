Эрдоган заявил, что собирается оставаться в Турции до самой смерти

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен оставаться со своими сторонниками в стране до самой смерти. Об этом турецкий президент заявил на митинге по случаю годовщины завоевания Стамбула. Так Эрдоган ответил на утверждения оппозиционных политиков о том, что он намеревается бежать из республики.

«Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган — это человек, который убежит из страны. Но вот Эрдоган в Атакёе (район Стамбула. — РБК). Мы здесь до самой смерти», — сказал он.

25 мая лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (НРП) Кемаль Кылычдароглу обвинил семью Эрдогана в вывозе миллионов долларов в США. Он также обещал предать огласке план побега Эрдогана.

В следующем году в Турции запланированы президентские выборы. По данным турецкой исследовательской организации SONAR на май 2022 года, рейтинг действующего президента составляет 34,8%. Рейтинг Кылычдароглу — 3,5%.