Под Цюрихом произошел пожар на промышленном складе

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В Швейцарии произошло возгорание в промышленной зоне коммуны Шпрайтенбах, расположенной на севере страны. Об этом сообщает газета Tages Anzieger.

По данным полиции, столб дыма поднялся на высоту 30 м. До начала пожара был слышен взрыв. Три человека были госпитализированы из-за возможного отравления газом. Власти временно перекрыли трассы из городов Цюрих и Берн.

Как рассказали Reuters в полиции, спасатели пока не могут проникнуть в здание и им неизвестно, есть ли там люди. Пожар пока не ликвидирован, здание сильно задымлено.

По данным Reuters, возгорание могло произойти на складе, в котором могли храниться огнеопасные материалы, которые применяются при строительстве дорог.