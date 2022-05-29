В Непале установили примерное место падения самолета с 22 людьми на борту

Группа альпинистов готовится к вылету на спасательную операцию из международного аэропорта Трибхуван в Катманду, Непал (Фото: Niranjan Shreshta / AP)

Примерное место падения пассажирского самолета непальской авиакомпании Tara Air, который пропал и на борту которого находились 22 человека, предварительно установлено. Об этом, как передает агентство ANI, сообщил представитель сухопутных войск страны Нараян Силвал.

«Согласно информации, предоставленной сухопутным силам Непала местными жителями, самолет авиакомпании Tara Air потерпел крушение в устье реки Ламче <...>. Армия Непала направляется к этому месту по земле и по воздуху», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы приостановлены из-за снегопада в районе Мустанг.

Самолет пропал с радаров утром 29 мая. Среди пассажиров было четыре гражданина Индии. Самолет летел из туристического города Покхара в Джомсом на западе Непала. Его заметили в небе над городом прилета в районе Мустанг, но затем он полетел в сторону горы Дхаулагири.