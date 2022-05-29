В Непале пропал самолет с 22 людьми на борту

Частный самолет пропал с радаров в Непале, передает агентство Asian News International. На борту вместе с экипажем было 22 человека. Среди пассажиров были четыре гражданина Индии.

Самолет компании Tara Air летел из туристического города Покхара в Джомсом на западе Непала. Его заметили в небе над городом прилета в районе Мустанг, но затем он полетел в сторону горы Дхаулагири, сказал глава муниципалитета Нетра Прасад Шарма.

В район спасательной операции отправили два частных вертолета, сообщил представитель полиции Рам Кумар Дани. К поискам также подключился вертолет Ми-17 ВС Непала, отметил представитель оборонного ведомства Нараян Силвал.

22 мая недалеко от коммуны Лез-Адре на юго-востоке Франции упал легкомоторный туристический самолет. Судно Jodel D140 летело с аэродрома Версуд рядом с Греноблем. По словам очевидцев, оно исчезло за деревьями и оттуда поднялся столб дыма. Погибли четыре пассажира и пилот.