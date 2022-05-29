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Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Центральной России

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Со следующей недели жители центральной части России ощутят заметное потепление и повышение температуры. Об этом РБК заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, на следующей неделе температура прогреется на пять-шесть градусов. «В понедельник—вторник температура будет от 19 до 22 градусов, а начиная со среды — в диапазоне 21–25. По сравнению с той температурой, которая была на этой неделе, это значительное потепление», — сказал метеоролог. По ночам минимальная температура составит не менее 10–12 градусов.

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При этом Вильфанд отметил, что, как правило, в это время года температурный фон в целом чуть выше — на один-два градуса.

Погода будет облачной, но с частыми прояснениями. Также Вильфанд предупредил о возможности кратковременных дождей.

«Настоящее жаркое лето уже наступило на юге Европейской России: в Краснодарском крае 30–35 градусов, в Ставрополье и на Нижней Волге до 37 градусов, на Черноморском побережье 25–26 градусов из-за сглаживающего влияния моря», — заключил метеоролог.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что 31 мая в центральной части России ожидаются интенсивные ливни с 80% шансом грозы. Также дожди, по его словам, ожидаются в пятницу, однако они будут «скоротечными и мозаичными».

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Ранее Вильфанд говорил, что с конца июня — начала июля российские метеорологи начнут учитывать новые показатели климатической нормы при оценке погоды, в результате изменятся понятия «аномальная» и «нормальная» погода. Решение изменить показатели климатических норм приняли из-за глобального потепления. Для этого специалисты Росгидромета проведут ретроспективный анализ суточных температур и других погодных характеристик за сто лет.

Теги
Погода Центральная Россия Роман Вильфанд Гидрометцентр «Фобос» Евгений Тишковец новости
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