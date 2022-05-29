Правительство поручило расмотреть обнуление НДС для туроператоров
Правительство поручило Ростуризму проработать возможность обнуления НДС для туроператоров по аналогии с отельерами. Об этом, как передает ТАСС, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По словам Чернышенко, такое предложение поступило от отрасли. При этом он отметил, что в настоящий момент «были приняты беспрецедентные меры поддержки с освобождением от НДС инфраструктуры на пять лет, поэтому сейчас надо [действовать] очень аккуратно».
В начале марта правительство России обнулило ставки по НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Как уточнили РБК в аппарате Чернышенко, проект федерального закона об обнулении НДС разработали совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой, реализоваться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Законопроект предусматривает ставку НДС 0% для тех организаций, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туристической индустрии, в том числе гостиницами и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги, в частности с использованием инфраструктуры объектов, например обеспечивают работу горнолыжных подъемников.
По информации Ростуризма, за последние десять лет в некоторых странах ставки НДС для предприятий гостиничной индустрии снизились до 0%. Это практикуется в Австрии, Израиле, Сингапуре, Индии, Катаре, ОАЭ, в китайской провинции Хайнань. В Турции ставка НДС в разные годы составляла от 1 до 8%.