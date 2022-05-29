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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский посетил Харьковскую область и наградил бойцов ВСУ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьковскую область, где посетил передовые позиции военнослужащих, сообщает офис главы государства в Telegram. Глава государства впервые с начала боевых действий в стране выехал за пределы столичного региона, отмечает Reuters.

Он пообщался с военными, вручил им госнаграды и подарки. «Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

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Фото:Вадим Гирда / AP

Президент Украины сообщил также, что в Харькове и области в результате боевых действий разрушены более 2,2 тыс. домов. «Все восстановим, отстроим, наполним жизнью», — пообещал он.

24 февраля президент России Владимир Путин начал военную операцию на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации» соседней страны. Минобороны заверяет, что наносит удары только по военным объектам, а гражданской инфраструктуре и мирным жителям ничего не угрожает.

Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. 24 мая Зеленский сообщил, что за три месяца с начала боевых действий госнаграды получили 15 тыс. украинцев, 115 гражданам присвоили звание Героя Украины, из которых 75 — посмертно.

Теги
Владимир Зеленский Харьковская область госнаграды Военная операция на Украине
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