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«Россия 1» показала кадры с Путиным в больнице у раненных на Украине

Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.&nbsp;Мандрыка
Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообщался с раненными на Украине российскими военными в госпитале имени П.В. Мандрыка 25 мая. Телеканал «Россия 1» показал новые кадры со встречи.

Президент спросил военных о том, сознательно ли они пошли служить и не жалеют ли об этом. Те ответили, что не жалеют.

Солдат-разведчик рассказал, что получил ранение, когда пытался вывести экипаж из-под обстрелов. У него диагностировали огнестрельное пулевое ранение живота. Его сосед по палате из артиллерийской бригады получил осколочное ранение руки, но врачи уже достали осколок.

Путин отметил, что солдаты смогут продолжить службу. Военнослужащие объяснили, что хотят снова поучаствовать в боевых действиях. «Не хотелось бы, чтобы на нашу землю пришла война какая-нибудь», — сказал военный. Другой солдат заявил, что ВСУ готовились к военным действиям не один год.

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Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В.Мандрыка.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и объявил мобилизацию, представители 141 страны в Генеральной ассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

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По последним данным Минобороны от 25 марта, в военных действиях на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранения получили 3825 человек.

Теги
госпиталь раненые военнослужащие Владимир Путин Украина
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