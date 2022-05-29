Захарова упрекнула Шольца в плагиате мысли о многополярном мире

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Посол России счел достаточной численность российских войск на Украине Политика, 14:26
Путин заверил Вучича в бесперебойных поставках газа в Сербию Политика, 14:21
Observer рассказала, как бизнесмены скрывают яхты во избежание ареста Политика, 14:16
Пеле поздравил бразильцев «Реала» с победой в Лиге чемпионов Спорт, 14:13
Чего ждать от исторического финала Кубка России «Спартак» — «Динамо» Спорт, 14:08
Патриарх Кирилл исключил раздел православных «духами злобы поднебесной» Политика, 13:58
Мбаппе заявил о «начале новой эры» в ПСЖ после продления его контракта Спорт, 13:53
Захарова упрекнула Шольца в плагиате мысли о многополярном мире Политика, 13:37
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 13:35
Даниил Медведев рассказал о планах снова стать первой ракеткой мира Спорт, 13:28
СК заподозрил сына британского депутата в управлении наемниками Политика, 13:18
Додон усмотрел в деле против него «преследование геополитических целей» Политика, 13:10
В Москве предупредили об ограничениях на вход в метро из-за Кубка России Общество, 12:53
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 12:49
Политика ,  
0 

Захарова упрекнула Шольца в плагиате мысли о многополярном мире

Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария
Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария (Фото: Markus Schreiber / AP)

Еще при дипломате Евгении Примакове Москва, выстраивая международные отношения, исходила из того, что мир становится многополярным, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.

Так она прокомментировала высказывания Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».

«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала Захарова. Дипломат предложила «посочувствовать» Берлину, что до него «так долго доходило».

Шольц заявил о неготовности Путина к «серьезным переговорам» по Украине
Политика
Олаф Шольц

О том, что мир будет многополярным, «каждый год уже более 15 лет» говорит и министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнила Захарова. «Для убедительности» она привела цитаты его заявлений с 2004 по 2022 год.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе немецкий канцлер заявил, что поворотным моментом после военных действий на Украине будет формирование многополярного мира, где «самые разные страны и регионы требуют большего политического голоса в соответствии с их растущим экономическим и демографическим весом».

Какой-либо угрозы в этом он не видит, подчеркнул Шольц. Однако последствия для политического порядка будут неизбежны, считает он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Everton Vila / Unsplash Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи

«Как создать такой миропорядок, при котором очень разные центры силы работают вместе в интересах всех?» — задался вопросом канцлер, добавив, что это еще не имело прецедентов в прошлом, но может «сработать».

Теги
Мария Захарова Олаф Шольц Всемирный экономический форум
Материалы по теме
В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем
Политика
Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций
Политика
Шольц назвал, при каком условии Россия пойдет на «серьезные переговоры»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter