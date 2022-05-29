Захарова упрекнула Шольца в плагиате мысли о многополярном мире
Еще при дипломате Евгении Примакове Москва, выстраивая международные отношения, исходила из того, что мир становится многополярным, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram.
Так она прокомментировала высказывания Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Когда мы осознаем, что наш мир становится многополярным, это должно подтолкнуть нас к еще большей многосторонности, к еще большему международному сотрудничеству. В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием».
«Плагиат чистой воды. Или того хуже — непонимание банального», — написала Захарова. Дипломат предложила «посочувствовать» Берлину, что до него «так долго доходило».
О том, что мир будет многополярным, «каждый год уже более 15 лет» говорит и министр иностранных дел России Сергей Лавров, напомнила Захарова. «Для убедительности» она привела цитаты его заявлений с 2004 по 2022 год.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе немецкий канцлер заявил, что поворотным моментом после военных действий на Украине будет формирование многополярного мира, где «самые разные страны и регионы требуют большего политического голоса в соответствии с их растущим экономическим и демографическим весом».
Какой-либо угрозы в этом он не видит, подчеркнул Шольц. Однако последствия для политического порядка будут неизбежны, считает он.
«Как создать такой миропорядок, при котором очень разные центры силы работают вместе в интересах всех?» — задался вопросом канцлер, добавив, что это еще не имело прецедентов в прошлом, но может «сработать».