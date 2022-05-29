ВМС США летом проведут испытания беспилотной подлодки

Военно-морские силы США этим летом проведут испытания 80-тонной беспилотной подводной лодки Orca, оснащенной 34-футовым (около 10 м) модулем полезной нагрузки для скрытого размещения мин и других грузов, сообщил руководитель программы ВМС по беспилотным морским системам капитан Скотт Сирлз, передает Sea Power Magazine.

Компания Boeing строит пять таких подводных аппаратов, а первые испытания Orca прошли в апреле, рассказал представитель ВМС Штатов. В связи с большими размерами аппаратов, они будут отправляться на выполнение заданий с военно-морских баз, а не транспортироваться подводными лодками. Первой задачей этих субмарин станет размещение мин. По словам, Сирлза, флот получит в использование Orca в течение пяти лет.

«Это важный шаг в разработке программы — иметь возможность собрать компоненты вместе, провести проверку соответствия, а затем проверку в воде. Мы продолжим заполнять корпус и начнем проводить испытания в воде позже этим летом, и все это будет способствовать дальнейшему развитию программы», — подчеркнул он.

Планируется, что в будущем дизель-электрическая подлодка, способный развивать скорость до 15 км в час под водой и действовать на глубине 3,3 тыс. метров, будет способен запускать крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, а также использовать бортовое торпедное вооружение против подлодок противника.

80-тонный Orca XLUUV — это реконфигурируемый беспилотный морской аппарат с открытой архитектурой, который будет иметь модульную конструкцию. Центральный модуль будет обеспечивать наведение и управление, навигацию, автономность, ситуационную осведомленность, основные коммуникации, распределение мощности, движение и маневрирование. Orca базируется на меньшем подводном беспилотнике Echo Ranger, которые также построил Boeing.

17 мая Военно-воздушные силы США отчитались об успешных испытаниях гиперзвукового оружия. ВВС сообщило, что бомбардировщик B-52 запустил гиперзвуковую ракету быстрого реагирования (ARRW) у побережья Южной Калифорнии. В ходе испытаний ракета достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука.