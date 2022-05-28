Блинкен отметил важность партнерства США и Азербайджана

Энтони Блинкен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Партнерство, которое Вашингтон и Баку наладили за 30-летний период со дня обретения независимости Азербайджаном, очень важно для Соединенных Штатов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«За три десятилетия после обретения Азербайджаном независимости от Советского Союза мы стали сильными партнерами в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами и развитии двусторонней торговли и инвестиций. Мы глубоко ценим вклад Азербайджана в глобальную борьбу с терроризмом и сетями незаконной торговли, а также вашу поддержку Украины, особенно вашу гуманитарную помощь», — отметил госсекретарь.

Он добавил, что США гордятся возможностью расширять отношения между двумя государствами «не только за счет прочных экономических связей, но и за счет связей между людьми».

День независимости в Азербайджане отмечают 28 мая. Эта дата связана с образованием Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году, когда была принята Декларация независимости. В 2022 году отмечается 104-летняя годовщина со дня образования этого государства.

США установили дипломатические отношения с Азербайджаном в 1992 году. На сайте Госдепартамента говорится, что ключевыми направлениями сотрудничества двух стран являются европейская энергетическая безопасность, расширение двусторонней торговли и обмена инвестициями, а также борьба с терроризмом и транснациональными угрозами.

По данным Бюро переписи населения США, общий объем экспорта из страны в Азербайджан в 2021 году составил $133,8 млн, сами Соединенные Штаты импортировали азербайджанскую продукцию на $102,9 млн.