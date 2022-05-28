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В Болгарии 500 отелей согласились размещать украинских беженцев за €7,5

Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Правительство Болгарии уменьшило размер компенсаций за размещение в болгарских отелях и на базах отдыха беженцев с Украины с 40 левов (около €20) до 15 левов (около €7,5) в день, работать за эту сумму с 31 мая согласились порядка 500 отелей. Об этом сообщила руководитель Государственного агентства по делам беженцев Мариана Тошева, передает болгарский портал Eurocom.

Об изменениях для отельеров в рамках программы помощи Украине власти сообщили 20 мая. За сумму в 15 левов отельеры должны будут организовать украинским беженцам проживание и трехразовое питание. По словам Тошевой, из всех 500 отелей примерно в 300 уже проживают украинские беженцы. Новая программа помощи начнет действовать с 1 июня, она расчитана на три месяца, чтобы за это время люди могли найти себе работу.

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Фото:Lubomira Filipova / BTA / AP

С конца февраля в Болгарию прибыли порядка 300 тыс. украинских беженцев, всех, кто просил об убежище, власти зарегистрировали, сказала Тошева. Однако часть украинцев, по ее словам, осталась недовольна условиями размещения. В частности, люди звонили в колл-центры и жаловались на отсутствие в номерах фена, а в меню ресторанов при отелях — мяса. Беженцев начнут переселять уже 29 мая, уточнила Тошева.

Беженцев будут эвакуировать с черноморского побережья из практических соображений, так как разместить в одном месте людей с разными потребностями невозможно, сказала Тошева. Большая часть гостиниц, готовых принять Украинцев, находятся в городах Варна, Китен и Приморско. На курорте Солнечный Берег, где сейчас проживает значительная часть украинцев, отельеров, желающих оставлять их у себя, нет, заключила она.

Теги
Болгария беженцы Украина
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