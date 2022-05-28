Минобороны заявило о призыве «Правого сектора» к геноциду греков в ДНР

Боевики из «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) призывают к геноциду русскоязычных жителей и греческой диаспоры в Великоновоселковском районе ДНР. Об этом сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений», — заявили в Министерстве обороны.

Греки относятся к национальным меньшинствам на Украине. Они основали колонии на побережье Черного моря и жили в Крыму с крымскими татарами до тех пор, пока Российская империя не присоединила полуостров в ходе военной кампании в 1783 году. Екатерина II переселила православное население Крыма на северные берега Азовского моря и на юг Донецкой области.

По данным последней украинской переписи в 2001 году, в стране жили 91,5 тыс. греков. Большинство из них, 77,5 тыс., находились в Донецкой области (данные переписи сохранились в архиве). В регионе существует Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи. Однако сообщений от греков об угрозах геноцида с начала конфликта 2022 года в открытых источниках найти не удалось.