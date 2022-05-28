Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Минобороны заявило о призыве «Правого сектора» к геноциду греков в ДНР Политика, 01:58
Трамп призвал разрешить американским учителям носить оружие в школах Политика, 01:57
Standard узнал об иске компании Дерипаски к австрийскому концерну Strabag Бизнес, 01:37
Полиция Дагестана опровергла данные о доставке мужчин в военкоматы Политика, 01:31
ГТС Украины попросила Германию прекратить транзит по «Северному потоку-1» Политика, 01:25
Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой Политика, 01:23
В партии Порошенко заявили, что политика не выпустили с Украины Политика, 00:53
S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного Экономика, 00:53
Анонимный донор покрыл все расходы на похороны жертв стрельбы в Техасе Общество, 00:43
Россиянин Хачанов обыграл первую ракетку Британии на «Ролан Гаррос» Спорт, 00:43
Создатель разрушенного Ан-225 «Мрия» опроверг его вывоз на утилизацию Политика, 00:37
В Грозный впервые запустят чартерные рейсы из Москвы Бизнес, 00:29
Верховный суд Индии признал проституцию профессией Общество, 00:21
Путин поблагодарил пограничников за пресечение диверсий у границ Украины Политика, 00:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило о призыве «Правого сектора» к геноциду греков в ДНР

Боевики из «Правого сектора» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) призывают к геноциду русскоязычных жителей и греческой диаспоры в Великоновоселковском районе ДНР. Об этом сказано в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

«Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений», — заявили в Министерстве обороны.

Греция вышлет 12 российских дипломатов
Политика
Вид на здание МИД Греции

Греки относятся к национальным меньшинствам на Украине. Они основали колонии на побережье Черного моря и жили в Крыму с крымскими татарами до тех пор, пока Российская империя не присоединила полуостров в ходе военной кампании в 1783 году. Екатерина II переселила православное население Крыма на северные берега Азовского моря и на юг Донецкой области.

По данным последней украинской переписи в 2001 году, в стране жили 91,5 тыс. греков. Большинство из них, 77,5 тыс., находились в Донецкой области (данные переписи сохранились в архиве). В регионе существует Донецкое общество греков им. Ф. Стамбулжи. Однако сообщений от греков об угрозах геноцида с начала конфликта 2022 года в открытых источниках найти не удалось.

Теги
Греция Правый сектор геноцид Минобороны ДНР
Материалы по теме
Парламент Канады назвал события на Украине геноцидом
Политика
Кремль назвал неприемлемыми слова Байдена о «геноциде» на Украине
Политика
В Греции сочли неуместным появление членов «Азова» в обращении Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter