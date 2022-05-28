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ГТС Украины попросила Германию прекратить транзит по «Северному потоку-1»

«Газпром» GAZP ₽294,5 -0,47% Купить

Оператор ГТС Украины и «Нафтогаз» попросили Министерство экономики Германии остановить газопровод «Северный поток-1». Об этом сообщил генеральный директор ГТС Сергей Макогон, передает УНИАН.

«Этот поток работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу. Но после российского вторжения на Украину оснований больше нет», — заявил он.

Макогон объяснил обращение к немецкому регулятору желанием обеспечить безопасность газотранспортной системы Украины.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

«Газпром» доставляет в Германию по «Северному потоку-1» 55 млрд куб. м природного газа в год. По договоренности с украинским «Нафтогазом» российская компания транспортирует газ через Украину. При этом контракт на прокачку 225 млрд куб. м должен истечь в декабре 2024 года.

После начала военных действий России на Украине Киев начал продвигать среди европейских союзников идею сокращения поставок по газопроводу и их замещения на поставки через ГТС, писал в апреле Reuters.

Источники агентства говорили, что таким образом Киев хочет увеличить транзитные сборы для обороны и усилить переговорную позицию с Москвой.

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Директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова тогда говорила, что Россия должна зависеть от транзита газа в Европу через Украину.

Теги
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