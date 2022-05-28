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S&P понизило краткосрочный рейтинг Украины в валюте до преддефолтного

Агентство S&P понизило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте, следует из данных на сайте.

Краткосрочный рейтинг понижен с B до C (обязательства выполняются, дефолт представляется неизбежным). Долгосрочный — с В- до ССС+ (очень высокий кредитный риск).

Кредитный рейтинг в национальной валюте в краткосрочной перспективе находится на уровне В (в высокой степени спекулятивные), в долгосрочной — В- (рискованные обязательства с чертами спекулятивных).

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После начала военной операции России на Украине в стране перестала функционировать треть экономики, говорил министр финансов Сергей Марченко. Он говорил о покрытии потребностей бюджета с помощью внутренних и внешних заимствований, но уверял, что Украина обслуживает свой долг в полном объеме.

«Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги», — отмечал Марченко.

С начала военных действий Украина финансировала бюджет с помощью облигаций внутреннего государственного займа Украины и военных облигаций, а также грантов и кредитов от ЕС, США, Всемирного банка, Европейского центробанка и еще 15 стран. По данным Минфина Украины на 25 мая, $7171 млн составили внутренние займы, еще $6583 млн внешние.

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