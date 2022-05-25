В ООН предупредили о дефолте в 70 странах из-за конфликта на Украине

Экономисты в Давосе обсудили влияние продовольственного и энергетического кризисов на экономику развивающихся стран. Глава программы развития ООН заявил о риске дефолта из-за инфляции, ускорившейся на фоне операции на Украине

Ахим Штайнер (Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images)

Конфликт на Украине усугубляет кризис в других государствах, и более 70 стран могут столкнуться с дефолтом из-за роста инфляции и ставок по кредитам, заявил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе администратор программы развития ООН Ахим Штайнер. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

«Мы стараемся отвечать на кризис сопоставимым с его масштабом способом, — сказал Штайнер (цитата по The Wall Street Journal). — У многих развивающихся экономик в запасе просто не осталось никаких денег».

Как пояснил на форуме бывший замгенсекретаря ООН Марк Мэллок-Браун, «трехголовая гидра энергетики, продовольствия и долгов» приведет к спаду в доходах граждан и скажется на работе госслужб во многих развивающихся странах. Штайнер, в свою очередь, указал, что значительную часть бюджета для оказания помощи другим государствам западные страны теперь тратят на Украину, причем бюджеты эти урезают, так как, к примеру, европейские страны вынуждены еще и выделять средства на помощь украинским беженцам на собственной территории.

Необходимым для разрешения кризиса шагом он назвал разблокировку поставок зерновых культур из России и Украины: это позволит устранить дефицит, возникший после начала российской спецоперации, и снизить обновившие в мае рекорды цены.

Вице-председатель S&P Global Дэниел Ергин отметил, что сейчас мир, по некоторым оценкам, столкнулся с худшим энергетическим кризисом с 1970-х, когда арабские страны отказались поставлять нефть государствам, поддерживающим Израиль. По словам Ергина, теперь кризис затронул не только нефть, но и газ с углем. Рост цен на энергоресурсы, как и удорожание пшеницы, повышает стоимость продовольствия.

12 апреля дефолт по внешнему долгу объявила Шри-Ланка. В Минфине страны пояснили, что ее финансовое положение подорвали последствия пандемии и военные действия на Украине.