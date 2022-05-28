Полиция Дагестана опровергла данные о доставке мужчин в военкоматы

Полиция Дагестана назвала ложной информацию о том, что в Махачкале полицейские останавливают машины и доставляют молодых мужчин в военкоматы. Об этом региональное МВД сообщило на сайте.

27 мая в Telegram-канале «Нетипичная Махачкала» появилось видео из помещения, похожего на военкомат. На нем видна толпа мужчин и запечатлен конфликт между молодым человеком и полицейским.

Его причины по кадрам понять нельзя, однако автор канала отметил, что скандал в военкомате произошел из-за весеннего призыва в Дагестане.