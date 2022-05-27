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Экономика ,  
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Минсельхоз предложил запретить экспорт риса до конца года

Посев риса при помощи дрона, Краснодарский край
Посев риса при помощи дрона, Краснодарский край (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Минсельхоз с 1 июля по 31 декабря этого года предложил запретить экспорт риса и рисовой крупы из России. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой», — говорится документе.

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В пояснительной записке говорится, что ограничение вывоза этой культуры нацелено на обеспечение продовольственной безопасности России и на удержание внутренних цен на рисовую крупу.

Ограничения не затрагивают рис, вывозимый из России в государства — члены Евразийского экономического союза, для оказания международной гуманитарной помощи, а также в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

Россия до конца августа запретила вывоз семян подсолнечника и рапса. В правительстве считают, что эта мера поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут 27 мая заявила, что Минсельхоз не планирует снимать действующий запрет, пока в России не будет достаточно сырья для заполнения своих мощностей по переработке.

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