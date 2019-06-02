В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар

Пострадавших в результате случившегося нет. Возгорание произошло на цокольном этаже павильона «Рыболовство», рассказали РБК в МЧС. Там, по данным спасателей, загорелись строительные материалы

Фото: Михаил Мироненко / ТАСС

В Москве, в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ, который в данный момент находится на реконструкции, произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

На данный момент, отметили в ведомстве, открытое горение там уже ликвидировано. Пострадавших в результате случившегося нет. Огонь, пояснил собеседник РБК, распространялся на цокольном этаже здания. «Происходило загорание строительных материалов», — указали в пресс-службе ведомства. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне. «Там шли ремонтные работы», — добавил он, подтвердив, что пострадавших в результате инцидента нет. «Сейчас [там] работают пожарные. Уже завершается процесс устранения задымления», — сообщили в пресс-службе. Остальных деталей о произошедшем там не привели. Каков ущерб от пожара, собеседники РБК также не уточнили.

Павильон «Рыболовство» — 38-й павильон выставки. Он находится в северной части ВДНХ, у берега четвертого Каменского пруда. Павильон был построен одним из последних на выставке, в 1985 году.