Турчак предложил создать в Донбассе свободную экономическую зону

Андрей Турчак (Фото: Global Look Press)

Партия «Единая Россия» выступает за создание особой экономической зоны в Донбассе. Об этом заявил глава генсовета партии Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки форума «Предпринимательство в новой экономической реальности» — «Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями».

«Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов», — сказал он.

С инициативой создать в Донбассе свободную экономическую зону еще в ноябре 2014 года выступил экс-президент Украины Петр Порошенко. Он говорил, что данная инициатива будет реализована в случае установления на востоке Украины «украинской власти, мира, спокойствия и безопасности». Порошенко также пообещал, что при таком развитии событий Международный валютный фонд в полной мере обеспечит восстановление инфраструктуры Донбасса.

Тогда власти Донбасса отказались от предложения украинского президента. Бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин заявил, что экономическое сотрудничество между ДНР и Украиной может осуществляться только на равноправной основе.