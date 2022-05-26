Минтранс заявил, что не рассматривает дополнительные сборы на авиабилеты

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Министерство транспорта России не рассматривает вопрос введения новых сборов с пассажиров при покупке билетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный вопрос министерством не рассматривается», — сказали в пресс-службе.

О том, что Минтранс обсуждает новый сбор для авиапассажиров, накануне сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника на рынке и письмо вице-президента ТКП (управляет взаиморасчетами на воздушном транспорте) Алексея Шубенкова. Его сумма может составить от 70 до 250 руб., указало издание.

По данным газеты, деньги могли бы направить на создание фонда, средства с которого пойдут на выполнение обязательств перед авиапассажирами в случае форс-мажоров. В качестве примера источники «Известий» привели банкротство авиакомпаний. В такой ситуации фонд сможет направить средства на пересадку клиентов разорившейся авиакомпании на другие рейсы либо оплатит возврат денег за несостоявшийся перелет, говорилось в письме Шубенкова.