Рогозин заявил о попытке ЕКА разрушить сотрудничество России с партнерами

Дмитрий Рогозин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Европейское космическое агентство (ЕКА) не сможет разрушить сотрудничество России с ее партнерами в области пилотируемой космонавтики. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Представители Европейского космического агентства пытаются обрабатывать наших традиционных партнеров с целью разрушить их связи с «Роскосмосом». <...> На самом деле, смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы», — написал Рогозин. По его словам, партнерам России «предлагают деньги и технологии», о чем ему рассказывали «на полях» встречи глав космических агентств стран БРИКС.

Глава «Роскосмоса» заявил, что у Брюсселя и Парижа нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря о пилотируемых кораблях. «Хотите рискнуть и работать с ними — пожалуйста, но вы очень скоро убедитесь в нашей правоте», — добавил Рогозин.

В 2018 году Россия и Индия заключили соглашение, которое предусматривает участие «Роскосмоса» в подготовке индийских космонавтов, оказание помощи в разработке среды обитания и жизнедеятельности в космосе, космического скафандра, а также взаимодействие по ряду других направлений пилотируемой космонавтики.

В декабре 2021 года страны договорились расширять сотрудничество в области пилотируемых программ, разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях.