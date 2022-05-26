В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей Технологии и медиа, 05:50
В Техасе в школе задержали ученика, в машине которого было оружие Общество, 05:27
Россияне оценили степень страха перед оспой обезьян Общество, 05:01
Пушилин сообщил об отправке домой экипажей иностранных судов из Мариуполя Политика, 04:47
Евросоюз отчитался о заморозке лишь €23 млрд резервов ЦБ Политика, 04:31
В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице Общество, 04:26
В США успешно завершился тестовый полет космического корабля Starliner Технологии и медиа, 03:54
В Молдавии предложили повысить тарифы на газ из-за нестабильных цен Бизнес, 03:08
Додон сообщил о настоятельной просьбе к нему уехать из Молдавии Политика, 02:20
Axios узнал о запрете Израиля поставлять на Украину ракеты Spike Политика, 01:56
Жозе Моуриньо повторил рекорд по числу побед в финалах еврокубков Спорт, 01:12
В РСТ сочли нерентабельной инициативу о запуске чартерных поездов в Крым Общество, 01:08
Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России Политика, 00:59
В Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского в школах Общество, 00:09
Общество ,  
0 

В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице

Во время пожара в больнице сенегальского города Тивауан погибли 11 новорожденных, сообщил президент страны Маки Салл в Twitter.

«Я только что с болью и ужасом узнал о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы в Тивауане», — написал Салл. Других подробностей о происшествии он не привел.

Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Абдулая Диуф Сарра сообщает, что предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

Тивауан находится на западе страны, примерно в 80 км от столицы, Дакара.

Семь человек погибли при пожаре на судне у берегов Филиппин
Общество

В конце декабря 2021 года в Красноярске произошел пожар в больнице, где лечили пациентов с коронавирусом. Пять человек пострадали, позднее трое из них скончались. В качестве причин пожара называли короткое замыкание и возгорание личных вещей одного из пациентов — предположительно, в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом, сообщали в региональной прокуратуре.

Материалы к статье
Теги
Сенегал пожары Больница Дети
Материалы по теме
МЧС обжаловало приговор пожарным по делу «Зимней вишни»
Общество
Женщина и ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае
Общество
Семь человек погибли при пожаре на судне у берегов Филиппин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter