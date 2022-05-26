В Сенегале 11 новорожденных погибли при пожаре в больнице

Во время пожара в больнице сенегальского города Тивауан погибли 11 новорожденных, сообщил президент страны Маки Салл в Twitter.

«Я только что с болью и ужасом узнал о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы в Тивауане», — написал Салл. Других подробностей о происшествии он не привел.

Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Абдулая Диуф Сарра сообщает, что предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

Тивауан находится на западе страны, примерно в 80 км от столицы, Дакара.

В конце декабря 2021 года в Красноярске произошел пожар в больнице, где лечили пациентов с коронавирусом. Пять человек пострадали, позднее трое из них скончались. В качестве причин пожара называли короткое замыкание и возгорание личных вещей одного из пациентов — предположительно, в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом, сообщали в региональной прокуратуре.