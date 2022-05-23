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Семь человек погибли при пожаре на судне у берегов Филиппин

Корабль следовал от острова Полильо к острову Лусон. На борту находились 124 пассажира, а также 10 членов экипажа, 120 человек уже спасены, из них шесть — в больнице, еще семеро считаются пропавшими без вести

Пассажирское судно загорелось по пути в порт Реал филиппинской провинции Кесон, в результате погибли по меньшей мере семь человек, сообщает CNN Philippines со ссылкой на береговую охрану.

По данным телеканала, на борту Roro Mercraft 2 находились 142 человека. ABC-CBN указывает, что на судне находились 124 пассажира. Пожар начался, когда корабль находился в 500 ярдах (примерно 460 м) от берега. Со ссылкой на береговую охрану телеканал сообщает, что шесть пострадавших были направлены в больницу.

Как пишет издание Inquirer, на судне были 124 пассажира и 10 членов экипажа. 120 человек были спасены, еще семь считаются пропавшими без вести. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди погибших — пять женщин и двое мужчин. Возгорание на судне началось в 1000 ярдах от Реала (примерно 915 м). 

Super Radyo отмечает, что причина возгорания еще не установлена.

Провинция Кесон находится в южной части острова Лусон Филиппинского архипелага, восточнее столицы страны Манилы. Порт Реал расположен на восточном побережье острова. Сообщается, что судно следовало от острова Полильо — его от Лусона отделяет пролив, оно вышло в море в около пяти утра (полночь мск).

Три человека погибли при крушении судна в Новой Зеландии
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Фото:rescuehelicopter.org.nz

В конце апреля у восточных берегов японского острова Хоккайдо потерпело крушение туристическое судно «KAZU I» с 24 пассажирами, в том числе двумя детьми, и двумя членами экипажа на борту. В районе места затопления судна было объявлено предупреждение о волнении и сильном ветре, однако корабль все равно вышел в море.

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Лилия Пашкова
Филиппины возгорание судно
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