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Заксобрание Петербурга отказалось осуждать закон о дискредитации армии

Фото: assembly.spb.ru
Фото: assembly.spb.ru

Заксобрание Петербурга исключило из повестки заседания 25 мая проект заявления, который осуждает введение в России закона о наказании за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщает «Фонтанка».

Заявление сначала включили в повестку 23 мая, однако из таблицы по итогам заседания 25 мая оно уже пропало.

Вычеркнуть инициативу из плана обсуждения предложил депутат от «Единой России» Константин Чебыкин. Он заявил, что юридическое управление вынесло отрицательное заключение по документу. При этом депутат Борис Вишневский отметил, что управление не могло дать отрицательный отзыв, так как речь шла не о правовом акте, а о заявлении.

За исключение документа из повестки проголосовали 37 из 49 депутатов. Двое воздержались и еще двое проголосовали против.

Всего в заксобрании Петербурга 50 мест. Большинство у «Единой России» — 30 мест, далее идет КПРФ (7 мест), СРЗП (5 мест), ЛДПР (3 места), «Новые люди» (3 места) и «Яблоко» (2 места).

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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

В предложенном депутатами от «Яблока» заявлении говорилось, что законы о фейках и дискредитации российских Вооруженных сил означают фактический запрет на распространение любой информации о происходящем на Украине, кроме официальной. «Новые ограничения свободы информации лишают людей возможности узнавать правду о происходящем в окружающем мире, они создают угрозу деградации и вырождения общества», — заявил тогда Шишлов.

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Статья о распространении фейков о действиях российских военных появилась в УК 4 марта, максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ опираться при освещении боевых действий на данные из официальных российских источников.

Впоследствии положения об ответственности распространили на данные о деятельности Росгвардии и российских госорганов за рубежом.

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Теги
Санкт-Петербург Заксобрание фейк Вооруженные силы России
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