В Тюмени проверят инцидент с концертом, где детям стало плохо на сцене

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 24 мая, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 24 мая, 15:58
MR Group начала продажу квартир c готовой отделкой в небоскребе Famous Пресс-релиз, 11:43
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 11:42
Украинка оценила санкции к Уимблдону фразой «нас словно не существует» Спорт, 11:39
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Pro, 11:36
Россия и Киргизия возобновят железнодорожное сообщение 6 июня Общество, 11:33
«Как тут можно радоваться?»: что такое мета-эмоции Социальная экономика, 11:30
Минобороны России сообщило о возобновлении работы порта Мариуполя Политика, 11:30
Володин после запрета США обслуживать долг посоветовал привыкать к рублю Экономика, 11:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:22
Первый «криптоспутник» будет запущен на околоземную орбиту 25 мая Крипто, 11:22
В МИД заявили о неконструктивном подходе Украины к переговорному процессу Политика, 11:22
Восемь типичных ошибок грузоперевозчиков РБК и Cordiant Professional, 11:19
Отложите смартфон и идите на прогулку: ЗОЖ-советы Тима Кука Pro, 11:14
Тысяча школьников одновременно сыграли на домбре в Нур-Султане Общество, 11:02
Общество ,  
0 

В Тюмени проверят инцидент с концертом, где детям стало плохо на сцене

Video

Тюменское концертно-театральное объединение проведет внутреннюю проверку после того, как участникам детского хора стало плохо во время выступления на Дне славянской письменности в филармонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе объединения.

«Конечно, какие-то организационные вопросы будут в ближайшее время пересмотрены, будет внутренняя проверка. Надеемся, что в дальнейшем таких ситуаций не будет», — сказали в организации.

24 мая детский хор выступал в Тюменской филармонии. Во время концерта его участникам стало плохо, сообщали очевидцы местному изданию 72.RU. Один из зрителей рассказал, что дети стояли на сцене с начала и до конца концерта под софитами и ждали, пока все выступят.

«Но неожиданно дети стали падать в обморок: то одного, уносят, то второго. Так упало примерно 20 человек. Люди стали кричать и просить организаторов дать наконец выступить хору и отпустить его. Но детей не выпускали, концерт шел по утвержденной программе», — говорил очевидец. Судя по видео, состояние певцов ухудшилось под песню «Моя Россия».

Детский хор состоял из 50 человек, сообщили РБК в Тюменской филармонии.

«Скорая никому не потребовалась. И вообще ни один ребенок не упал в обморок, не потерял сознание. Понимаете, что такое выступление на большой сцене? Тем более это дети. Они подготовлены к таким моментам, у них даже специальные знаки существуют: если они чувствуют, что им сложно, тяжело стоять, они подают специальные знаки и их уводят за кулисы. Они там пьют воду, могут походить, подышать. В общем практически все вернулись обратно и приняли участие в концерте», — сказали РБК в Тюменской филармонии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория
Инструкции
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы

РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения региона.

Проект о всероссийском детском движении внесли в Думу в юбилей пионерии
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

Директор филармонии Александр Березин объяснял 72.RU, что нескольким детям помогли выйти. Он связал ухудшение их состояния с волнением или физиологическими факторами. Им помогли взрослые люди, которые выводили детей на свежий воздух и возвращали обратно.

Материалы к статье
Теги
новости хор Дети концерт филармония Тюмень
Материалы по теме
Общественное обсуждение законопроекта о детском движении пройдет 1 июня
Общество
В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях
Политика
В Петербурге школьниц осмотрели медики из-за угрозы отравления мылом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter