В Тюмени проверят инцидент с концертом, где детям стало плохо на сцене
Тюменское концертно-театральное объединение проведет внутреннюю проверку после того, как участникам детского хора стало плохо во время выступления на Дне славянской письменности в филармонии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе объединения.
«Конечно, какие-то организационные вопросы будут в ближайшее время пересмотрены, будет внутренняя проверка. Надеемся, что в дальнейшем таких ситуаций не будет», — сказали в организации.
24 мая детский хор выступал в Тюменской филармонии. Во время концерта его участникам стало плохо, сообщали очевидцы местному изданию 72.RU. Один из зрителей рассказал, что дети стояли на сцене с начала и до конца концерта под софитами и ждали, пока все выступят.
«Но неожиданно дети стали падать в обморок: то одного, уносят, то второго. Так упало примерно 20 человек. Люди стали кричать и просить организаторов дать наконец выступить хору и отпустить его. Но детей не выпускали, концерт шел по утвержденной программе», — говорил очевидец. Судя по видео, состояние певцов ухудшилось под песню «Моя Россия».
Детский хор состоял из 50 человек, сообщили РБК в Тюменской филармонии.
«Скорая никому не потребовалась. И вообще ни один ребенок не упал в обморок, не потерял сознание. Понимаете, что такое выступление на большой сцене? Тем более это дети. Они подготовлены к таким моментам, у них даже специальные знаки существуют: если они чувствуют, что им сложно, тяжело стоять, они подают специальные знаки и их уводят за кулисы. Они там пьют воду, могут походить, подышать. В общем практически все вернулись обратно и приняли участие в концерте», — сказали РБК в Тюменской филармонии.
РБК обратился за комментарием в департамент здравоохранения региона.
Директор филармонии Александр Березин объяснял 72.RU, что нескольким детям помогли выйти. Он связал ухудшение их состояния с волнением или физиологическими факторами. Им помогли взрослые люди, которые выводили детей на свежий воздух и возвращали обратно.