На главреда «Медиазоны» составили протокол из-за маркировки иноагента

Сергей Смирнов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Роскомнадзор составил протокол на главного редактора «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом) Сергея Смирнова из-за отсутствия маркировки, сообщающей о внесении в реестр иноагентов, сообщил Смирнов в Telegram.

«Поводом послужили семь постов в Telegram-канале и четыре видео на YouTube-канале. Дело по части 1 статьи 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента. — РБК) направлено в суд», — говорится в сообщении. Посты и видео были опубликованы в апреле-мае этого года.

Смирнову как физлицу грозит штраф в размере 10 тыс. руб. Штраф для должностных лиц по данной статье составляет 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

Минюст внес «Медиазону» в список СМИ-иноагентов в сентябре прошлого года. В марте 2022-го издание заблокировал РКН по требованию Генпрокуратуры, которая указывала, что на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», сообщала редакция.

В апреле Смирнов объявил, что «Медиазона» больше не будет ставить дисклеймер с текстом «Данное сообщение...» на свои материалы. По словам журналиста, ранее издание старалось «выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские», но после того, как «Медиазону» заблокировали — по мнению Смирнова, из-за позиции по Украине, — было решено прекратить соблюдать требования закона.