В Госдуме предложили открыть на Кубе санатории для российских военных

Фото: Norbert Probst / imagebroker.com / Global Look Press

Куба — хорошее место для санаторно-курортного отдыха россиян, в том числе для российских военнослужащих, включая тех, кто участвует в военной операции на Украине, следует обсудить эту возможность с кубинскими властями. С такой инициативой выступил в Госдуме депутат от «Справедливой России» Олег Нилов во время слушания законопроекта «О ратификации протоколов о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения», который предполагает реструктуризацию кубинских кредитов, выданных для финансирования поставок нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент РБК.

«Давайте предложим Кубе, а я уверен, что они согласятся и пойдут на это, [чтобы] на средства Российской Федерации, получив какие-то территории на курортных замечательных берегах Кубы, были построены новые санатории, здравницы, особенно для военнослужащих», — заявил Нилов.

По его словам, открытие таких санаторно-курортных баз для российского Министерства обороны может сыграть и другую роль — «угомонить тех, кто находится там недалеко, в 80 милях от Кубы» (примерно в 150 км (около 93 миль) от Кубы находится архипелаг Флорида-Кис, который принадлежит США. — РБК).

Этот механизм Нилов предложил проработать профильному комитету Госдумы.

В середине января замглавы МИДа Сергей Рябков допустил, что Москва может отправить собственных военнослужащих на Кубу и в Венесуэлу, однако окончательное решение по этому вопросу, отметил он, зависит от «действий американских коллег». По словам дипломата, по этой теме неоднократно высказывался президент Владимир Путин, который говорил о возможности реализовать «мероприятия по линии российского военно-морского флота».

Советник президента США Джейк Салливан заверил, что Вашингтон «решительно бы с этим разобрался», если бы увидел движение Москвы в этом направлении. Представитель Госдепа США Нед Прайс назвал заявления российской стороны на эту тему «пустыми угрозами», предупредив о «стремительном и решительном» ответе на движения в этом направлении.

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В Кремле, говоря о возможности размещения российской военной инфраструктуры на Кубе, указали, что Москва размышляет над обеспечением своей безопасности, из-за чего рассматриваются «разные сценарии».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев позднее заявил, что Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции и восстановить отношения с США, а значит, Россия не сможет разместить там свою военную инфраструктуру.