Сервис аренды жилья Airbnb прекратит работу в Китае

Сервис онлайн-бронирования жилья у частных арендодателей Airbnb уйдет с китайского рынка, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Руководство компании объявит об этом решении персоналу уже 24 мая, передает CNBC. При этом Airbnb не закроет свой офис в Пекине, а перестроит его работу так, чтобы сервис помогал снять жилье китайцам при поездке за границу.

Airbnb начал работать в Китае в 2016 году, однако компании изначально не удалось наладить бизнес в стране из-за конкуренции с местными предприятиями, уточняет телеканал. Компания испытывала сложности из-за высоких расходов, которые усугубились после начала пандемии коронавируса. В последние годы работа в стране приносила сервису только 1% от общих объемов выручки.

На фоне локдауна и рекордной заболеваемости коронавирусом Китай стал единственным государством Азиатско-Тихоокеанского региона, где финансовые показатели сервиса не улучшились по сравнению четвертым кварталом 2021 года. Это следует из письма акционеров компании от 3 мая, где приводилась финансовая отчетность за первый квартал 2022 года.

В начале марта Airbnb временно приостановил работу в России и Белоруссии. Генеральный директор компании Брайан Чески тогда отмечал, что компания больше не может нормально проводить операции в России из-за западных санкций. Позже компания запретила гражданам этих стран снимать жилье по всему миру.

Airbnb — онлайн-площадка для размещения предложений о съеме и аренды жилья у частных владельцев по всему миру Компания основана в 2008 году в Сан-Франциско.