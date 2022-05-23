Синоптики предупредили о заморозках в Москве в ближайшие дни

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В ближайшие два дня в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и Урала ожидаются ночные заморозки до 0 — минус 2 градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такая погода будет наблюдаться в Московской, Ярославской, Костромской, Рязанской, а также в более южных Липецкой, Воронежской и Ростовской областях.

«Связано это с тем, что в течение сегодняшней и завтрашней ночи огромная территория европейской части и Урала будет находиться в зоне влияния северных потоков. Это очень холодные воздушные массы, которые сформировались над Северным Ледовитым океаном», — пояснил синоптик.

Похолоданию будет способствовать малооблачная погода. «Происходит выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облачного покрывала. Поэтому даже небольшое тепло, которое накапливается за день от солнечных лучей, быстро уходит в верхние слои тропосферы», — отметил Вильфанд.

Температура начнет повышаться в четверг: в этот день воздух в столичном регионе прогреется до плюс 15–19 градусов, заключил собеседник РБК.

В центре погоды «Фобос» также заявили РБК, что в ночь на среду ожидают заморозки в центральной части Европейской России.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 26 и 27 мая в столице ожидаются дожди.