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В Словакии заявили о скорой готовности газопровода из Польши

Газопровод, по которому из Польши в Словакию будет поступать СПГ, скоро будет достроен, после чего начнутся испытательные работы, сообщило словацкое Министерство экономики.

По его данным, сейчас завершаются последние работы. «После испытаний он сможет в полной мере внести вклад в обеспечение диверсификации источников ресурсов и обеспечение энергетической безопасности Словакии», — говорится в сообщении министерства.

Газопровод свяжет польскую и словацкую газотранспортные системы. Как сообщал оператор ГТС в Словакии EUStream, трубопровод может обеспечить доступ Польши к поставкам из так называемого Южного коридора, по которому идет газ из региона Каспийского моря, а также к поставкам из региона Адриатического моря.

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Фото:Jan Koller / CTK / Global Look Press

Трубопровод задумывался как двусторонний: по направлению из Польши в Словакию его мощность будет составлять 4,7 млрд куб. м в год, из Словакии в Польшу — 5,7 млрд куб. м в год. Протяженность газопровода составляет 164 км, из них 103 км — на словацкой стороне, 61 км — на польской.

Словакия ранее заявила, что во второй половине мая рассчитается за российский газ в евро. При этом премьер-министр Эдуард Хегер утверждал, что даже в случае остановки поставок население страны обеспечено запасами газа как минимум до 2023 года.

Однако Словакии необходимо найти постоянный источник газа и как можно быстрее преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, подчеркивал он.

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