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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме по видеосвязи

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не поедет в Бишкек, чтобы принять участие в Евразийском экономическом форуме, а сделает это в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Примет участие по ВКС (видео-конференц-связь. — РБК)», — ответил он на соответствующий вопрос. Причину, по которой Путин решил отказаться от поездки в Киргизию, Песков не назвал.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил в интервью агентству «Кабар», что 26 мая в Бишкек должны приехать все главы государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Евразийский экономический форум пройдет 26 мая в Бишкеке, столице Киргизии, которая в этом году председательствует в ЕАЭС. Форум проводится под эгидой этой организации. В нем принимают участие политики, промышленники и предприниматели из стран — участниц союза — Армении, Белоруссии, России, Киргизии и Казахстана. В этом году мероприятие также посетит генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

Главной темой мероприятия, по плану организаторов, должна стать «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений». Также на форуме будут обсуждать новые возможности для инвесторов и координировать политику «для ускорения процесса экономической интеграции».

Раньше форум существовал в формате «Евразийской недели», которую страны-участницы проводили ежегодно с 2016 года. В 2019 году формат изменили, однако в 2020 и 2021 годах форум не состоялся из-за пандемии. В 2022 году он пройдет в первый раз.

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На следующий день после форума в Бишкеке пройдет саммит глав государств ЕАЭС.

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