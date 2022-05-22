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Военная операция на Украине ,  
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В Раде назвали преждевременными сообщения о продлении военного положения

Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

Депутаты Верховной рады Украины еще не начали рассматривать вопрос продления срока военного положения на три месяца, передает пресс-служба парламента в Telegram.

«На момент 14:00 ВР (Верховная рада) не приступила к рассмотрению вопросов продления военного положения», — говорится в сообщении.

К этому заявлению также был прикреплен скриншот новости издания ZN.UA, в котором было сказано, что 300 депутатов парламента одобрили продление военного положения на 90 дней до 23 августа. Позже издание извинилось за дезинформацию.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения на 90 дней, почти до Дня независимости Украины (24 августа).

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Военное положение на Украине было введено 24 февраля, в день начала российской военной операции в стране. После этого оно продлевалось несколько раз.

Во время военного положения власти могут вводить комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств; запрещать деятельность определенных политических партий и принимать другие меры.

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