ДНР сообщила об эвакуации более 300 человек из Мариуполя за сутки

Пункт временного размещения в селе Безыменное (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

За сутки из Мариуполя эвакуировали 313 человек, в том числе 55 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram.

Людей перевезли в поселок Безыменное Новоазовского района, сейчас они находятся в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС ДНР.

Как уточняет штаб, за период с 5 марта по 22 мая в Безыменное были эвакуированы 35 247 человек.

Утром Минобороны России сообщило об эвакуации из еще одного региона Украины — из Харьковской области. Оттуда российские военные эвакуировали более 60 беженцев на территорию России, среди них в основном пожилые люди, женщины и дети. В ведомстве уточнили, что эвакуация проходит под обстрелами со стороны ВСУ. Вывезенных доставляют в пункт комплексной помощи и регистрации в Белгородской области.

Кроме того, из питомника в пригороде Харькова российские военные эвакуировали около 30 собак породы акита и кошек различных пород, их распределят между питомниками в Белгородской области.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Под контролем российских военных и сил народной милиции ЛНР и ДНР на сегодняшний день находятся Херсонская область, большая часть Запорожской, Луганской и Донецкой областей, а также несколько населенных пунктов в Харьковской области.