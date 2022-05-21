Из офиса российского TikTok украли технику Apple на сумму более 1 млн руб

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Москве неизвестные украли технику фирмы Apple из офиса российского представительства китайской компании ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, на сумму более 1 млн руб., сообщают ТАСС и «РИА Новости».

«Неизвестные проникли в офис ООО «Тикток Рус» на Большой Якиманке и похитили технику фирмы Apple на сумму, превышающую 1 млн руб. Общий ущерб устанавливается. Начата доследственная проверка», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его информации, из офиса TikTok украли восемь часов Apple Watch, 31 iPhone и четыре компьютера iMac. При этом замки на дверях не повредили, что может говорить о том, что у воров были ключи и они знали, где находится ценная техника, пишет агентство.

«РИА Новости» со ссылкой на управление МВД России по Москве пишет, что заявление о краже поступило в полицию 20 мая: в нем говорилось, что инцидент произошел 27 апреля.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу TikTok и столичного управления МВД России.

ByteDance открыла офис в Москве в сентябре 2019 года. По данным сервиса «РБК Компании», общество с ограниченной ответственностью «Тикток Рус» зарегистрировано в конце марта 2020-го.

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В начале марта этого года TikTok приостановил работу в России: причиной в компании назвали закон об уголовной ответственности за фейки о спецоперации на Украине.

До этого у российских властей возникли претензии к работе TikTok. В частности, сервис по требованию Евросоюза ограничил доступ к официальным аккаунтам ряда российских СМИ на территории Европы, в том числе RT и Sputnik. В Роскомнадзоре сочли это «открытой цензурой» и потребовали от TikTok снять ограничения. В ведомство также сообщали, что с прошлого мая выявили «семь фактов дискриминации официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей на платформе».

Уже после того как TikTok приостановил работу в России, Роскомнадзор потребовал от администрации сети снять ограничения c видеозаписи обращения президента Владимира Путина. В ведомстве утверждали, что для иностранных пользователей соцсети был ограничен доступ к аудиодорожке обращения. В Роскомнадзоре указали, что такие действия сервиса «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».