Владелец сервиса Tik Tok открыл офис в России

Владелец китайской социальной сети Tik Tok открыл офис в Москве. Местное представительство поможет компании закрепиться на российском рынке и упростит взаимодействие с Роскомнадзором, считают юристы

Фото: Danish Siddiqui / Illustration / Reuters

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит популярная социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, открыла офис в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с планами компании. Представительство расположилось на улице Большая Якиманка, в помещении, арендованном у сети коворкингов WeWork, знает собеседник, близкий к рынку коммерческой недвижимости.

Фотографии с официального открытия офиса корреспондент РБК обнаружил в Instagram-акаунте от «соседей» Tik Tok по коворкингу. Кроме того, на портале HeadHunter и других сайтах по подбору персонала с марта этого года стали появляться вакансии для офиса ByteDance в Москве.

Представитель ByteDance не ответил на запрос РБК. Представитель WeWork от комментариев отказался.

Кому принадлежит Tik Tok

В сентябре 2016 года китайская ИТ-компания ByteDance запустила социальную сеть, пользователи которой могли делиться короткими видеороликами. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. В 2017-м компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием Tik Tok. Сейчас у Tik Tok есть офисы по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио, говорится на сайте компании.