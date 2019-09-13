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Владелец сервиса Tik Tok открыл офис в России
Владелец китайской социальной сети Tik Tok открыл офис в Москве. Местное представительство поможет компании закрепиться на российском рынке и упростит взаимодействие с Роскомнадзором, считают юристы
Фото: Danish Siddiqui / Illustration / Reuters

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит популярная социальная сеть для создания коротких видео Tik Tok, открыла офис в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с планами компании. Представительство расположилось на улице Большая Якиманка, в помещении, арендованном у сети коворкингов WeWork, знает собеседник, близкий к рынку коммерческой недвижимости.

Фотографии с официального открытия офиса корреспондент РБК обнаружил в Instagram-акаунте от «соседей» Tik Tok по коворкингу. Кроме того, на портале HeadHunter и других сайтах по подбору персонала с марта этого года стали появляться вакансии для офиса ByteDance в Москве.

Представитель ByteDance не ответил на запрос РБК. Представитель WeWork от комментариев отказался.

Кому принадлежит Tik Tok

В сентябре 2016 года китайская ИТ-компания ByteDance запустила социальную сеть, пользователи которой могли делиться короткими видеороликами. На тот момент платформа называлась Douyin и ориентировалась только на китайских пользователей. В 2017-м компания начала международную экспансию, запустив «копию» приложения Douyin под названием Tik Tok. Сейчас у Tik Tok есть офисы по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбае, Сингапуре, Джакарте, Сеуле и Токио, говорится на сайте компании.

Свои финансовые показатели ByteDance не раскрывает, но в октябре прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что ByteDance была оценена инвесторами в $75 млрд, что сделало ее самым дорогим частным стартапом в мире. Китайская компания обошла Uber Technologies, которую инвесторы оценивали в $72 млрд. Помимо Tik Tok компания также владеет индийской социальной сетью Helo и видеосервисами Xigua и Vigo, которые позволяют создавать видеоконтент и обмениваться им в режиме онлайн.

По данным сервиса SimilarWeb, в августе на платформу Tik Tok пользователи заходили 66,1 млн раз. В марте этот показатель составлял 48,7 млн визитов. Наибольшее количество пользователей Tik Tok находятся в США (24%), еще 7% пользователей заходят на платформу из Индии, на Россию приходится 5% аудитории (то есть 3,3 млн визитов). По оценке Mediascope, в России среднемесячная аудитория Tik Tok составляет 1,7 млн пользователей, ежедневная аудитория — 431,6 тыс. пользователей. Согласно исследованию UBS Evidence Lab, в начале 2019 года Tik Tok занимал четвертое место в рейтинге приложений, где россияне проводят больше времени.

Зачем компании офис в России

В июле 2019 года представители ByteDance встретились с руководством Роскомнадзора, чтобы обсудить вопросы соблюдения сервисом российского законодательства и локализации баз данных российских пользователей в России. Представители ByteDance заявили, что готовы создать полноценное представительство, «уполномоченное принимать юридически значимые решения по запросам российских органов власти». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил РБК, что иностранные компании не обязаны отчитываться перед службой об открытии представительства в России, и подчеркнул, что он не комментирует корпоративные новости.

Формально Роскомнадзор не может обязать иностранный сервис открыть российский офис, но так как значительную часть аудитории Tik Tok составляют несовершеннолетние пользователи, служба могла неформально потребовать у сервиса сделать это, считает советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. В такой ситуации Tik Tok мог пойти навстречу Роскомнадзору и открыть офис, чтобы сохранить важный для него российский рынок, предположил юрист. «Кроме того, представительство в России поможет организовать финансовые потоки», — считает эксперт.

Открытие офиса говорит о том, что компания планирует выходить на российский рынок, предполагает партнер А2 Михаил Александров. «В России Tik Tok могла открыть как обычное представительство, так и дочернюю компанию (российское юрлицо). Во втором случае компании будет проще заключать сделки с российскими партнерами», — объяснил он.

У Tik Tok уже есть первые партнерства в России. В апреле китайская соцсеть запустила совместный проект с маркетплейсом Bringly (входит в СП «Яндекса» и Сбербанка в сфере онлайн-торговли). Сотрудничество между компаниями предполагает взаимное привлечение пользователей на платформы Tik Tok и Bringly, совместные маркетинговые акции и эксклюзивные распродажи.

При этом Tik Tok не единственная китайская социальная сеть, ориентированная на видеоконтент, которой интересен российский рынок. В августе владелец платформы Likee китайская ИТ-корпорация YY назвала Россию одной из ключевых стран для развития своего приложения. Популярность подобных сервисов эксперты объясняли тем, что приложения для создания коротких видео постепенно вытесняют с рынка традиционные социальные сети наподобие Facebook и Instagram, поскольку лояльная к таким приложениям аудитория взрослеет и заменяет пользователей привычных соцсетей.

Авторы: Елизавета Ефимович, Надежда Федорова
При участии: Александра Посыпкина
Теги: приложение, социальная сеть, Роскомнадзор, персональные данные
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