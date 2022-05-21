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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев и Пашинян обсудят мирный договор в Брюсселе

Никол Пашинян и Ильхам Алиев
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Reuters)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Брюсселе 22 мая обсудят предложенные сторонами пункты о начале переговоров по соглашению о мире. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью агентству Armenpress.

«Повестка следующая: предложенные Арменией и Азербайджаном пункты для урегулирования отношений или начала мирных переговоров, вопросы возвращения пленных и выяснения судеб без вести пропавших лиц, вопросы разблокирования региональных коммуникаций, вопросы начала работы двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ», — сказал Григорян.

Новая встреча пройдет на фоне акций протеста в Армении, поводом для которых стал совет Пашиняна «снизить градус ожиданий» по мирному соглашению. Оппозиция усмотрела в этой фразе риск «сдать» Карабах Азербайджану; власти Армении такую возможность исключают.

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В начале апреля президенты двух стран провели встречу в Брюсселе. На ней также присутствовал глава Евросовета Шарль Мишель. Стороны, в частности, договорились создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между двумя закавказскими республиками.

Армянская и азербайджанская стороны ведут переговоры о двух документах  — это предложенный Баку в середине марта проект мирного соглашения и ответ на него Еревана. Проект Азербайджана состоит из пяти пунктов:

  • взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;
  • взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;
  • обязательство воздерживаться от угрозы безопасности в отношении друг друга в межгосударственных отношениях, от применения силы и угрозы силой против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;
  • делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;
  • открытие транспортных коммуникаций, установление иных коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.
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В Ереване согласились с предложениями азербайджанской стороны, однако отметили, что те не учитывают проблему статуса Нагорного Карабаха и проживающих там армян.

В сентябре 2020-го между Арменией и Азербайджаном вспыхнул вооруженный конфликт, который завершился 8 ноября того же года. В результате боевых действий азербайджанская армия занял город Шуша, впоследствии объявленный культурной столицей Азербайджана.

По итогам конфликта было заключено трехстороннее мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией. Согласно ему на территориях, подконтрольных Армении, была размещена группировка российских миротворцев численностью 10 тыс. человек.

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Ильхам Алиев Никол Пашинян Армения Азербайджан Брюссель мирный договор
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