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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира

Китай может стать первой экономикой мира уже к 2028 году, заключили эксперты CEBR. К концу десятилетия в рейтинг крупнейших экономик также войдет Индия
Пекин, Китай
Пекин, Китай (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, заключили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), передает Bloomberg.

Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году, заключили аналитики. Год назад CEBR считал, что Китай опередит США на пять лет позже, в 2033 году. Также, по данным CEBR, Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже в 2023 году.

В 2019 году ВВП США в долларовом выражении составил около $21,4 трлн, а ВВП Китая — примерно $14,3 трлн, следует из данных Всемирного банка. Индия заняла в рейтинге за прошлый год пятое место ($2,8 трлн).

Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом месяце говорил, что экономика страны «вполне может» удвоиться к 2035 году в соответствии с новым пятилетним планом правительства, который направлен на достижение «современного социализма» за 15 лет, отмечает Bloomberg.

Согласно прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик, кроме США и Китая, войдет Индия. Сейчас страна занимает в рейтинге шестое место.

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Китай был первой экономикой, пострадавшей от пандемии, но, по правительственным данным, он быстро восстановился, отметили аналитики. Согласно докладу, это должно побудить западные страны больше следить за событиями в Азии.

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Первые случаи коронавируса были обнаружены зимой прошлого года в Китае, и на протяжении нескольких месяцев страна была мировым лидером по числу выявленных случаев заболевания. Весной Китай обогнали Италия и США, а затем и другие страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 18,7 млн случаев заражения за все время, а в Китае — 95 тыс.

Автор
Анастасия Батманова
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