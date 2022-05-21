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Сирия обвинила Израиль в убийстве троих человек при ударе по Дамаску

Три человека погибли после ударов Военно-воздушных сил Израиля по южным районам Дамаска, сообщило сирийское Минобороны в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их работа в России запрещены).

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 23:01 по местному времени 20 мая (совпадает с мск). Израильские военные нанесли удар ракетами класса «земля-земля» со стороны Голанских высот, которые Сирия считает оккупированной территорией. Снаряды приземлились в южных районах столицы страны и нанесли городу материальный ущерб.

В заявлении на своем сайте ведомство уточнило, что большую часть ракет удалось сбить.

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Главной целью удара мог быть международный аэропорт Дамаска, который находится на юго-восточных окраинах города, передает сирийская радиостанция Sham FM в Facebook. По ее данным, на этом месте после удара началось возгорание. В результате администрация аэропорта приняла решение отложить вылет двух рейсов.

Еще один очаг возгорания, сообщил радиостанции корреспондент, возник на ферме возле отеля «Аль-Равда» в районе мечети Аль-Сайида Зайнаб, при падении осколков ракеты был ранен один человек.

Власти Израиля пока не комментировали ситуацию.

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Это второй раз за неделю, когда Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по Сирии. Ранее замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев говорил, что вечером 13 мая шесть истребителей F-16 ВВС Израиля пустили 22 управляемые ракеты по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас, не заходя в воздушное пространство страны. В результате погибли трое сирийских военных и два гражданских сотрудника, еще два военнослужащих получили ранения.

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