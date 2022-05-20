СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ России, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Росгвардии задержали двух уроженцев региона, причастных к вооруженному нападению на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, сообщается в Telegram Следственного комитета.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова», — говорится в сообщении.

По данным СК, Аджиньязов и Насыров в июле 1999 года вступили в банду террористов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба, которая в августе того же года, незадолго до начала второй Чеченской войны, совершила нападение на села Ботлихского района Дагестана (находится на границе с Чеченской Республикой). Целью боевиков было «свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации», говорится в сообщении комитета.

Группа, в состав которой, по версии следствия, входили не менее тысячи человек, была вооружена автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами. Во время совершенного ею массированного прицельного обстрела, в котором приняли участие и задержанные, погибли 33 человека, еще 34 пострадали. Всего же во время нападения банды погибли около 300 человек, еще свыше 800 получили ранения, сообщали ранее в ФСБ.

Аджиньязову и Насырову предъявили обвинение по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), ч. 2 ст. 209 УК (участие в вооруженной банде и совершаемых ею нападениях) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальные санкции по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

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В декабре прошлого года Южный окружной военный суд приговорил одного из членов банды Басаева и Хаттаба, Шамиля Умаханова, к 25 годам заключения в колонии строгого режима за участие в нападении на Дагестан. В ноябре в Астрахани был задержан еще один участник банды Магомед Алханов, за несколько дней до этого сбежавший из психиатрической больницы.