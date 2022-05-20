СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
СК Белоруссии обвинил сотрудников Nexta в террористической деятельности Общество, 11:17
Отобранный у Казани чемпионат мира по плаванию пройдет в Мельбурне Спорт, 11:15
Кучеров фантастическим пасом принес «Тампе» победу за 4 секунды до сирены Спорт, 11:08
В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек Общество, 11:05
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 11:03
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:03
Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту Общество, 11:01
Курс доллара опустился ниже ₽58 в первый раз за четыре года Инвестиции, 11:01
Фетисов назвал «преступлением» безальтернативность выборов в ФХР Спорт, 10:59
Курс евро упал ниже ₽61 впервые с апреля 2017 года Инвестиции, 10:59
СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба Общество, 10:49
Утверждена концепция развития туристской территории «Кондуки» Пресс-релиз, 10:44
Какие блюда скоро будет трудно найти в ресторанах Pro, 10:42
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 10:42
Общество ,  
0 

СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба

Video

Сотрудники ФСБ России, ГУ МВД России по Ставропольскому краю и Росгвардии задержали двух уроженцев региона, причастных к вооруженному нападению на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, сообщается в Telegram Следственного комитета.

«В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова», — говорится в сообщении.

По данным СК, Аджиньязов и Насыров в июле 1999 года вступили в банду террористов Шамиля Басаева и Амира ибн аль-Хаттаба, которая в августе того же года, незадолго до начала второй Чеченской войны, совершила нападение на села Ботлихского района Дагестана (находится на границе с Чеченской Республикой). Целью боевиков было «свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации», говорится в сообщении комитета.

Группа, в состав которой, по версии следствия, входили не менее тысячи человек, была вооружена автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами. Во время совершенного ею массированного прицельного обстрела, в котором приняли участие и задержанные, погибли 33 человека, еще 34 пострадали. Всего же во время нападения банды погибли около 300 человек, еще свыше 800 получили ранения, сообщали ранее в ФСБ.

Аджиньязову и Насырову предъявили обвинение по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), ч. 2 ст. 209 УК (участие в вооруженной банде и совершаемых ею нападениях) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Максимальные санкции по этим статьям — 20 лет лишения свободы.

Суд вынес приговор члену банды Басаева и Хаттаба за нападение на Дагестан
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Развитие «без помех»: что говорили аналитики о кризисе 2008 года
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи

В декабре прошлого года Южный окружной военный суд приговорил одного из членов банды Басаева и Хаттаба, Шамиля Умаханова, к 25 годам заключения в колонии строгого режима за участие в нападении на Дагестан. В ноябре в Астрахани был задержан еще один участник банды Магомед Алханов, за несколько дней до этого сбежавший из психиатрической больницы.

Материалы к статье
Теги
Следственный комитет Шамиль Басаев банда Хаттаба Дагестан
Материалы по теме
ФСБ задержала двух членов напавшей на Дагестан банды Басаева и Хаттаба
Общество
Из психбольницы в Астрахани сбежал возможный член банды Басаева
Общество
СК сообщил о задержании двух членов банды Басаева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter