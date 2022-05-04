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В Хабаровске эвакуировали школы и больницы после сообщения о минировании

Фото: Константин Андреев / ТАСС
Фото: Константин Андреев / ТАСС

Школы, больницы и детские сады Хабаровска эвакуируют после поступившей информации о минировании, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«На электронную почту краевого минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что экстренные службы уже выехали на проверку зданий.

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Сообщения о минировании школ и детских садов также поступили в мэрию Биробиджана. В городе организовали эвакуацию учащихся и персонала. «На место выехали взрывотехники и кинологи, которые обследуют учреждения. Школы и детские сады заработают после того, как руководители получат акты обследования», — рассказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

11 апреля сотрудники экстренных служб Хабаровска эвакуировали более 6,7 тыс. учащихся из девяти школ после поступления сообщений о возможном минировании. Письмо с информацией о взрывных устройствах, заложенных на территории учреждений, поступило на почту администрации города. В результате проверки информация не подтвердилась.

13 апреля в Хабаровске опять прошла серия эвакуаций после сообщения о минировании.

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