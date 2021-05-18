Названы самые популярные ЕГЭ у выпускников предпрофклассов Москвы
В нынешнем учебном году большинство выпускников предпрофессиональных классов московских школ выбрали для сдачи ЕГЭ свои профильные предметы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Я уже не раз отмечала, что в столице стремительно растет интерес к предпрофессиональному образованию. Но самое главное, что интерес этот действительно осознанный, с прицелом на будущее. Мы видим, что подавляющее большинство выпускников предпрофклассов выбирают профильные предметы в качестве экзаменов, чтобы продолжить дальнейшее обучение в вузах по этим направлениям», — заявила вице-мэр.
В частности, 95% обучающихся ИТ-классов выбрали профильную математику, 84% — информатику, 94% 11-классников, оканчивающих инженерные классы, отдали предпочтение профильной математике, 61% — информатике, 60% — физике, привела данные Ракова. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 86% выпускников, химии — 81%.
«Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей. Наши школы оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, которые позволяют учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. А профильные вузы благодаря этому получают мотивированных на учебу, серьезно настроенных на получение профессии и высшего образования первокурсников», — добавила вице-мэр.