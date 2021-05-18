Названы самые популярные ЕГЭ у выпускников предпрофклассов Москвы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 73,7 (-0,15) Инвестиции, 12:38
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 89,91 (+0,25) Инвестиции, 12:38
В МЧС предупредили о порывистом ветре до 18 м/с в Москве Общество, 15:42 Как превратить функцию финансового планирования из счетовода в партнера Pro, 15:36 МТС увеличила выручку на 5,5% Технологии и медиа, 15:35 На Уолл-стрит спрогнозировали падение биткоина до $40 тыс. Крипто, 15:35 Госдума утвердила запрет участия в выборах причастным к экстремизму лицам Политика, 15:35 Ди Каприо выделит $43 млн на восстановление Галапагосских островов Стиль, 15:33 «Единая Россия» приостановила членство мэра Орла из-за уголовного дела Политика, 15:28 Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова за заслуги перед Отечеством Политика, 15:27 Греф не увидел признаков кредитного пузыря в «Сбере» после опасений ЦБ Финансы, 15:24 Бывший тренер Кличко анонсировал возвращение боксера на ринг Спорт, 15:22 ФСБ до ареста девять месяцев прослушивала Белозерцева и Шпигеля Общество, 15:22 Греф допустил кредитование бизнеса на $1 трлн ради сокращения выбросов Финансы, 15:22 Северная Македония объявила о высылке российского дипломата Политика, 15:09 Еще два ученика казанской школы обратились в больницу Общество, 15:06
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Город ,  
0 

Названы самые популярные ЕГЭ у выпускников предпрофклассов Москвы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В нынешнем учебном году большинство выпускников предпрофессиональных классов московских школ выбрали для сдачи ЕГЭ свои профильные предметы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Я уже не раз отмечала, что в столице стремительно растет интерес к предпрофессиональному образованию. Но самое главное, что интерес этот действительно осознанный, с прицелом на будущее. Мы видим, что подавляющее большинство выпускников предпрофклассов выбирают профильные предметы в качестве экзаменов, чтобы продолжить дальнейшее обучение в вузах по этим направлениям», — заявила вице-мэр.

В частности, 95% обучающихся ИТ-классов выбрали профильную математику, 84% — информатику, 94% 11-классников, оканчивающих инженерные классы, отдали предпочтение профильной математике, 61% — информатике, 60% — физике, привела данные Ракова. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 86% выпускников, химии — 81%.

Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Очень важно, что город дает возможность еще в школе познакомиться с будущей профессией и создает необходимые условия для развития детей. Наши школы оснащены новейшими лабораторными комплексами и компьютерной техникой, которые позволяют учащимся проводить исследования, ставить опыты, заниматься научными разработками. А профильные вузы благодаря этому получают мотивированных на учебу, серьезно настроенных на получение профессии и высшего образования первокурсников», — добавила вице-мэр.

В школах Москвы сейчас открыты инженерные, медицинские, академические, кадетские, курчатовские, атомные, предпринимательские, педагогические и ИТ-классы, уточнила вице-мэр. В них, по данным столичных властей, обучаются свыше 45 тыс. школьников, на 10 тыс. больше, чем годом ранее. С нового учебного года в школах Москвы планируют открыть медиаклассы, где будут готовить журналистов и pr-специалистов.

Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Общество

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» В России запустят новый механизм передачи состояний по наследству «Магнит» покупает «Дикси». Поможет ли это обогнать X5 Retail Group Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке

Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями, рассказала Ракова. Их задачи — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве, уточнила она.

По данным властей Москвы, в этом учебном году в столице для участия в Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) зарегистрировались свыше 87 тыс. человек, в том числе почти 68 тыс. выпускников этого года и около 14,5 тыс. выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ в Москве планируют открыть 394 экзаменационных пункта. Те выпускники, которые собираются поступать в вузы, в этом году сдают ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.

Москва школы ЕГЭ экзамены Анастасия Ракова
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Власти утвердили расписание ЕГЭ в 2021 году
Общество
Рособрнадзор даст школьникам дополнительное время для решения по ЕГЭ
Общество
Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году увяжут с приемной кампанией в вузах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter