Названы самые популярные ЕГЭ у выпускников предпрофклассов Москвы

В школах Москвы сейчас открыты инженерные, медицинские, академические, кадетские, курчатовские, атомные, предпринимательские, педагогические и ИТ-классы, уточнила вице-мэр. В них, по данным столичных властей, обучаются свыше 45 тыс. школьников, на 10 тыс. больше, чем годом ранее. С нового учебного года в школах Москвы планируют открыть медиаклассы, где будут готовить журналистов и pr-специалистов.

Проекты по предпрофессиональному образованию реализуются в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями, рассказала Ракова. Их задачи — сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве, уточнила она.

По данным властей Москвы, в этом учебном году в столице для участия в Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) зарегистрировались свыше 87 тыс. человек, в том числе почти 68 тыс. выпускников этого года и около 14,5 тыс. выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ в Москве планируют открыть 394 экзаменационных пункта. Те выпускники, которые собираются поступать в вузы, в этом году сдают ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору.