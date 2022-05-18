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ТАСС узнал название нового флагмана Черноморского флота

После гибели крейсера «Москва» новым флагманом Черноморского флота может стать ракетный фрегат «Адмирал Макаров». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

«После гибели «Москвы» новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу «Адмирала Макарова», — сказал собеседник агентства.

При этом со ссылкой на другой источник ТАСС уточняет, что осенью 2021 года флагманом Черноморского флота планировали сделать корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко». Для его базирования в Севастополе якобы уже готовится соответствующая инфраструктура.

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом проекта 11356Р и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года.

Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва»
Политика
Крейсер &laquo;Москва&raquo;

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул 14 апреля в результате полученных повреждений корпуса и в «условиях штормового волнения моря». Перед этим Минобороны сообщило о пожаре на корабле и детонации боезапаса. Там также заявляли, что в результате пожара крейсер получил серьезные повреждения, а экипаж «Москвы» был эвакуирован.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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22 апреля Минобороны сообщило об одном погибшем и 27 пропавших без вести в результате инцидента на крейсере «Москва». «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — указали в ведомстве. Погибшим оказался мичман Иван Вахрушев, с ним уже простились в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Черноморский флот "Флагман" фрегат "Адмирал Макаров"
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