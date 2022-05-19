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Миронов внес проект о временных администрациях за границами России

Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о создании временных администраций за пределами России, передает ТАСС.

«По решению президента России на таких территориях может устанавливаться временная администрация с целью обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина, а также поддержания общественного порядка», — говорится в тексте документа.

Как объяснил агентству один из авторов документа, депутат Дмитрий Кузнецов, законопроект в первую очередь направлен на создание временных администраций на территории проведения военной спецоперации на Украине. «В нашем случае <...> речь идет о конкретной ситуации на юге [Украины], где уже военные свою работу сделали, но мы должны помочь людям наладить нормальную жизнь», — пояснил Кузнецов.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

За время российской спецоперации на территориях взятых российскими военными регионов Украины было создано несколько временных администраций. 15 марта российские военные установили контроль над всей территорией Херсонской области, позднее в этом регионе и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля.Там также запустили вещание российских телеканалов. Главой военно-гражданской администрации региона стал депутат Херсонского городского совета VII созыва Владимир Сальдо.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

31 марта глава Донецкой народной республики Денис Пушилин постановил создать администрацию Мариуполя. Главе администрации города поручили разработать положение о новом органе власти, его структуру и штат, обеспечить государственную регистрацию администрации, а также создать администрации районов и назначить их руководителей. 6 апреля мэром Мариуполя был назначен Константин Иващенко, который был депутатом Мариупольского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (главой партии является Виктор Медведчук) и гендиректором завода «Азовмаш». Главой временной гражданской администрации Харьковской области назначили Виталия Ганчева.

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