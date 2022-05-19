Джордж Буш оговорился и заявил о «жестоком вторжении в Ирак»

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Экс-президент США Джордж Буш-младший в ходе обсуждения ситуации на Украине оговорился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. Трансляцию речи бывшего президента вел телеканал MSNBC.

Буш выступал в Техасе. Бывший президент рассказывал о политической и электоральный системе в России, состояние которых привело к решению начать спецоперацию на Украине.

«Как следствие (ситуации в России. — РБК) — отсутствие сдержек и противовесов и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину», — сказал Буш.

Иракская война началась в 2003 году при президенте Буше-младшем и завершилась в 2011 при Бараке Обаме. США подозревали президента Ирака Саддама Хусейна в наличии оружия массового поражения и поддержке терроризма. Оружия массового поражения после свержения Хуссейна не обнаружили.

Ранее российские блогеры-пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) анонсировали видео разговора с Бушем об Украине. Они предоставили отрывки разговора. На них Буш-младший, в частности, выступил за вступление Украины в НАТО.

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Российские власти называли решение США вторгнуться в Ирак ошибочным. В середине февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года». Пауэлл тогда заявил, что у США есть доказательства того, что в Ираке хранится оружие массового поражения. Позже дипломат называл это свое выступление позорным пятном в своей биографии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью он назвал помощь Донецкой и Луганской народным республикам, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Москвой.