«Аэрофлот» приостановит продажу билетов в южные города России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Аэрофлот» решил до 30 июня приостановить продажу авиабилетов в ряд городов на юге России, в которые ограничены полеты в связи с боевыми действиями, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с временными ограничениями на полеты в аэропорты юга страны «Аэрофлот» приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно», — говорится в сообщении.

В то же время в авиакомпании отметили, что сохранят количество рейсов для тех, кто уже купил билеты из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Белгород, Воронеж или Симферополь, если аэропорты в южных городах откроют.

На фоне продления запрета на полеты в южные аэропорты России «Аэрофлот» решил увеличить число рейсов по низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и Центральной части России до 3:45 мск 25 мая. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Аэрофлот» с 8 марта прекратил выполнять зарубежные рейсы, кроме полетов в Белоруссию, «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Однако с середины марта авиакомпания начала возобновлять полеты за рубеж.