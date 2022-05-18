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Полиция предъявила экс-главе «Крымавтодора» обвинение в мошенничестве

Дмитрий Кривенко
Дмитрий Кривенко (Фото: Крымавтодор)

Полиция Тамбовской области предъявила бывшему главе «Крымавтодора» Дмитрию Кривенко обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства и передает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за мошенничество в особо крупном размере — десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Следствие постановило обеспечить принудительный привод Кривенко, его отпустили после следственных действий.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МВД.

Аксенов уволил директора «Крымавтодора»
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Дмитрий Кривенко

В 2018–2020 годах Кривенко занимал пост главы «Крымавтодора». В 2019 году прокуратура отстранила его от должности из-за невыплаты зарплаты сотрудникам, а в августе следующего года его уволил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, причиной стало некачественное строительство дорог.

Уголовное дело на Кривенко возбудили в 2016 году. Экс-чиновника подозревают в том, что он присвоил около 1 млн руб. в 2014 году, когда руководил организацией, которая ремонтировала дорогу в Знаменском районе Тамбовской области.

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Источники «Коммерстантъ-Черноземье» сообщили, что в основу дела лег муниципальный контракт на строительство дороги, которое выполняло ООО «Инждорстрой», подконтрольное Кривенко. Следствие посчитало, что компания выполнила работы частично и получила полную оплату.

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