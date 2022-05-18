Минобороны показало видео уничтожения гаубиц США на Украине

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Российские ракетные войска и артиллерия поразили 155-мм гаубицы М-777 производства США около села Подгорное в ДНР. Министерство обороны показало кадры уничтожения техники.

Под удар попал и украинский артиллерийский расчет. По заявлению Минобороны, его уничтожил российских дрон-камикадзе «Куб».

Гаубица М-777 — сверхлегкое орудие разработки конца 1990-х, стоит на вооружении в США, Индии и ряде других стран. Она стала популярна в армиях западных стран, так как подходит для мобильных боевых действий и легко транспортируется по воздуху, уточнял CBS News.

Вашингтон поставил Киеву более 85 из 90 запланированных гаубиц, сообщало Министерство обороны США 9 мая. Представитель ведомства рассказывал, что обучение по работе с ними завершили более 310 украинских солдат и еще 50 человек проходят курс.