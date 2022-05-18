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Депутаты Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС
Фото: Евгений Софронеев / ТАСС

Депутаты Госсовета Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание детей. Фракция «Единая Россия» направит соответствующую инициативу в Госдуму и правительство, следует из сообщения на сайте совета.

Парламентарии посчитали, что школа должна формировать у учеников позитивное отношение к труду как к «одной из жизненных ценностей», воспитывать трудолюбие, чувство долга и ответственности, целеустремленности и предприимчивости, развивать потребности в творческой деятельности и самореализации в обществе.

Глава фракции единороссов в региональном парламенте Елена Дербилова сочла, что советская школа воспитывала готовность работать в сфере материального производства, однако этот процесс прервала реформа образования. По ее словам, школьников перестали привлекать к уборке в классах, дежурству в столовой, а также к летней сельхозпрактике на пришкольном участке

Депутаты посчитали, что школьники должны участвовать в общественно полезном труде в зависимости от возраста и с соблюдением норм и правил, разрешенных нагрузок для несовершеннолетних. Они выступили за организацию школьных мастерских, технопарков, ученических производственных бригад, трудовых отрядов, летних лагерей труда и отдыха.

«Эта тема обсуждается уже не первый год, мы давно говорим о том, что детей надо приобщать к труду, чтобы они не только проводили время в электронных гаджетах, а занимались общественно полезным делом», — сказал председатель Госсовета Владимир Невоструев.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Тем временем Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое движение детей и молодежи, писал ранее РБК со ссылкой на источники. Об этом могут объявить в День пионерской организации, который отмечался в СССР 19 мая, либо позже.

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Власти могут создать новую структуру на базе уже существующих организаций — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций. Вероятно, что среди учредителей окажется и «Юнармия». При этом новое движение охватит не только школьников, но и учащихся средних специальных заведений.

Один из собеседников РБК объяснил необходимость создания движения задачей воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков. По словам другого источника, государство не дотягивается до всех детей и планирует создать «навигатор» для детей и родителей с точки зрения реализации ребенка, развития, выбора профессии в будущем.

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