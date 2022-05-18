WSJ связало крушения Boeing в Китае с действиями третьих лиц

Крушение пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти в результате действий пилотов или третьих лиц, попавших в кабину самолета, писала газета The Wall Street Journa со ссылкой на американских экспертов.

Как сообщает издание, специалисты из США ознакомились с данными бортовых самописцев самолета, из которых следует, что судно начало практически вертикальное снижение после того, как соответствующая команда поступила из кабины пилотов.

Газета отмечает, что в пользу этой версии говорит также то, что китайские специалисты, занимающиеся расследованием авиакатастрофы, не выявили технических неполадок в системах лайнера, которые могли бы привести к его крушению.

Кроме того, есть вероятность, что кто-то еще, находившийся на борту самолета, проник в кабину пилотов и умышленно спровоцировал крушение, пишет WSJ.

Авиакатастрофа произошла 21 марта. Самолет упал в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны, в уезде Тэн, на месте крушения в гористой местности начался пожар. На борту было 133 человека, информации о погибших или пострадавших пока нет. Спасатели нашли два «черных ящика» самолета.